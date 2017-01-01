В Україні сьогодні місцями дощі та грози

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У Києві сьогодні від +16 до +18

Погода на сьогодні: 6 квітня 2017 року на правобережній частині України очікуються дощі, місцями грози, на решті території без опадів, температура вдень від +8 до +18.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України без опадів, температура повітря вдень становитиме від +14 до +17.

У центральних регіонах місцями дощі та грози, денна температура від +16 до +18.

На півдні опади очікуються тільки в Одеській області, вдень від +10 до +18, у Криму від 15 до +17.

На заході країни дощі, вдень температура складе від +8 до +16.

На півночі України дощі з грозами, крім Сумської області, денна температура від +15 до +18.

У Києві вночі без опадів, вдень дощ із грозою, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень від +16 до +18, вночі від +7 до +9.