В Україні сьогодні та завтра очікуються заморозки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

9 квітня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні 9 та 10 квітня місцями очікуються заморозки. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

«9 квітня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці 9 квітня у західних, північних та Вінницькій областях, 10 квітня в Україні, крім східної частини, на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-4 градуси», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у неділю, 2 квітня, в Києві було побито температурний рекорд. Вдень день температура сягнула + 22,9 градусів. Раніше найбільш теплим цей день був у 1990 році, коли позначка термометра показувала +22,0 градуси. Найбільш холодним 2 квітня було у 1931 році, коли температура опустилась до -8,8.

Джерело: УНІАН