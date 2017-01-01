В Україні сьогодні відчутно потеплішає: місцями до +8

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У Києві температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів

У неділю, 19 лютого, синоптики прогнозують в Україні змінно хмарну погоду, без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На заході країни вдень температура повітря буде коливатися від +2 до +6 градусів, на півночі буде холодніше - від +1 до +5 градусів. У східних областях вдень буде до +5. Найтепліше в неділю буде на півдні - від +4 до +8.

У Києві також опадів не передбачаються, температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів.