В Україні сплеск захворюваності на сифіліс та гонорею

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Директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова

Торік було зареєстровано понад три тисячі випадків захворювань на сифіліс

На сьогодні в Україні склалася неблагополучна епідемічна ситуація із сифілісом. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова.

«Я не можу говорити про наявність чи відсутність епідемії. Основною проблемою є відсутність єдиної електронної системи обліку захворювань. Єдине, про що можна говорити, у нас справді неблагополучна епідемічна ситуація щодо сифілісу», – сказала вона.

Нізова повідомила, що торік було зареєстровано понад три тисячі випадків захворювань на сифіліс. Вона висловила занепокоєння тим фактом, що велику кількість випадків зафіксовано серед підлітків до 17 років. «Зокрема, 39 випадків за рік – це дуже тривожна ситуація», – сказала вона.

За її словами, така ж ситуація з гонореєю.

«У нас є певна регіоналізація. Більше випадків сифілісу, наприклад, зареєстровано у південній частині країни, гонореї – у центральній і західній. За 2016 рік було зафіксовано 5200 випадків гонореї», – повідомила Нізова.

Вона зазначила, що зараз немає електронних баз даних з усіх захворювань, Центр громадського здоров’я орієнтується лише на звітування.

«Але якщо врахувати, що більшість дерматовенерологічних кабінетів є приватними і частина з них може дозволити собі не всю інформацію передавати в державні органи статистики, можемо говорити, що порівняно з попередніми роками кількість зареєстрованих випадків як сифілісу, так і гонореї збільшилася. Але це не повна картина, судячи з усього», – сказала Нізова.

Говорячи про медичну реформу, вона зазначила, що «єдиним шляхом, якщо говорити про соціально небезпечні захворювання, такі як ВІЛ, венеричні хвороби, ті самі сифіліс і гонорея, має бути об’єднання зусиль із надання інтегрованих послуг пацієнту, який може мати і ВІЛ, і туберкульоз, і гонорею, і бути наркоспоживачем».

«Ми говоримо сьогодні про створення центрів інтегрованих послуг для соціально небезпечних хвороб. І є доцільним уважніше подивитися на дерматовенерологічні заклади, визначити, з якою службою вони могли б співпрацювати більш тісно й ефективно. Наприклад, із наркологічною чи з первинною. Мова не про скорочення, а про оптимізацію», – сказала Нізова.