В Україні стартувала реєстрація для участі в ЗНО

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Реєстрація триватиме з 6 лютого до 17 березня

Сьогодні, 6 лютого, о 10:00 стартує реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яка триватиме до 17 березня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Щоб взяти участь у ЗНО, необхідно сформувати та подати комплект реєстраційних документів:

- копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по-батькові). У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ;

- дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);

- реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно, за допомогою сервісу «Зареєструватися», розміщеному на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або звернувшись до пункту реєстрації, перелік яких можна переглянути за цим посиланням.

Випускники минулих років, учні професійно-технічних та вищих навчальних закладів також мають подати копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в січні – серпні 2017 року повної загальної середньої освіти (для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів.

Цього року для випускників 2017 р. першим обов’язковим предметом буде українська мова та література. Другий предмет потрібно обрати з-поміж математики та історії. Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування: математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія. Крім того, можна скласти в формі ЗНО ще один, четвертий предмет, який не є обов’язковим.

Випускники минулих років неодмінно мають складати ЗНО лише з української мови та літератури. Інші три предмети – на їхній вибір.

Комплект реєстраційних документів випускники 2017 року подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років та учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають (бажано рекомендованим листом) на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти.

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані випускникам 2017 року до закладу, де вони навчаються, а випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів – за адресою, вказаною під час реєстрації.

Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 31 березня.

Основну сесію ЗНО буде проведено з 23 травня до 16 червня.

Також відбудеться додаткова сесія з 3 до 12 липня, на яку можна буде зареєструватися з 3 до 20 травня.