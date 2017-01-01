В Україні у п’ятницю очікується літнє тепло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цвітіння магнолії

На заході України пройдуть дощі з грозами

У п’ятницю, 28 квітня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, у більшості областей пройдуть дощі з грозами, вночі в Карпатах і в Волинській області сильні дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +4...+11 градусів, вдень +19...+24 градуси, у Прикарпатті +15...+27 градусів, у Волинській області +15...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +3...+9 градусів, вдень +18...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2...+9 градусів, у Луганській області на ґрунті місцями заморозки 0...-2 градуси, вдень +15...+20 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +3...+9 градусів, вдень +15...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +6...+8 градусів, удень +17...+19 градусів.

Джерело: Українські новини