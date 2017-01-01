В Україні ув'язнення за незначні злочини замінять громадськими роботами

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Людина, яка отримала вирок суду, може отримати альтернативне покарання до ув’язнення, зазначили у Мінюсті

У пенітенціарній системі змінять роботу служби пробації. Зокрема, людей за скоєння незначних злочинів зможуть залишати на волі для відбування покарання у вигляді громадських робіт, штрафів. Відповідне покарання буде альтернативним до ув'язнення.

Про це у студії Громадського повідомив Денис Чернишов заступник міністра юстиції України.

«Людина, яка отримала вирок суду, може отримати альтернативне покарання до ув’язнення. Воно може полягати і в громадських роботах, це і штрафи і неможливість обіймання певних посад і так далі», — сказав він.

«Дуже велика і складна місія буде у співробітників служби пробації. Вони повинні до моменту винесення вироку суду пропрацювати і зробити досудову доповідь, під час якої вони визначать ту певну суспільну небезпеку, яку об’єкт може нанести суспільству. І дати рекомендації, чи потрібно його ув’язнювати, чи його можна залишити на волі під наглядом офіцерів служби пробації», — сказав він.

Крім того Чернишов наголосив, що таким чином держава значно зекономить бюджетні кошти.

За його словами, на утримання 1 в’язня на рік держава витрачає близько 50 тисяч гривень.

Також Чернишов додав, що в рамках розбудови служби пробації було створено більше 3 тисяч робочих місць по всій Україні.