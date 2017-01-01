В Україні від грипу померла одна людина

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Фото: poltava.today На 16-му тижні зареєстровано один летальний випадок через ускладнення від грипу

Найвищий показник захворюваності на Київщині

В Україні за тиждень, з 17 по 23 квітня 2017 року, від грипу померла одна людина. Про це йдеться у повідомленні Центру з контролю та моніторингу захворювань, передає «Главком».

Як зазначається, загалом за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 127 485 осіб, із них 71,3% – діти, госпіталізована було 5039 осіб.

Крім того, на 16-му тижні зареєстровано один летальний випадок через ускладнення від грипу.

«Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (600,2), найменший – у Закарпатській (138,6 на 100 тис. населення) областях. В жодній із областей України епідемічний поріг не перевищено», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що проти грипу було вакциновано 106 683 особи – 0,3% від загальної кількості населення країни.