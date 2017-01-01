В Україні від сьогодні заборонили капкани й відстріл тварин у містах

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Мисливська рушниця

Штрафи за порушення законодавства в сфері охорони фауни і флори збільшуються в 10 разів

В Україні набули чинності зміни до деяких законодавчих актів (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі).

Закон №1832-VIII вводить деякі заборони для мисливців і підвищує штрафи за перевезення і колекціонування рослин і тварин із порушенням законодавства, а також за використання деякої зброї.

Згідно з новими нормами, на чолі адміністрацій, що керують державними заповідниками, мають бути особи, які мають екологічну, біологічну і географічну освіту (раніше необхідність профільної освіти не була прописана).

Закон забороняє вирубувати та пошкоджувати дерева з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплясті дерева та дерева із обсягом стовбура більше 5 метрів. Крім того, не дозволяється рубати дуплясті дерева на території природних заповідників, а також проводити там всі види екскурсій крім пішохідних; використовувати біотехнічні заходи, косити сіно механізованим засобом.

Документи стосовно лімітів на спеціальне використання ресурсів у заповідниках та національних парках обов'язково має розглянути спеціальна Громадська комісія.

Документ також забороняє застосовувати труїти тварин пестицидами з діючою речовиною фосфід цинку; використовувати ведмедів та вовків для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак.

Вводиться заборона полювати на пісочників і плавунців, зокрема у серпні - грудні (раніше не було такої норми), а також загалом полювати із застосуванням капканів.

Відстрілювати і добувати сорок для наукових цілей більше не можна без дозволу як протягом всього року, так і під час полювання на мисливських тварин.

Ухвалений закон у десять разів збільшує деякі штрафи, які стосуються охорони рослинного і тваринного світу. Так, за незаконне вивезення з України чи ввезення тварин чи рослин громадянам загрожує штраф від 510 до 850 грн, а посадовцям - від 850 до 1 190 грн. Якщо порушення стосується тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або захищених міжнародними договорами - штраф може сягнути до 1700 грн, а для посадовців - перевищить 2 тис. грн.

Порушення правил використання ботанічних колекцій та торгівлі ними тепер може призвести до штрафу від 510 до 1190 грн.

Стрілянина з вогнепальної чи холодної метальної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії або пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і в не відведених для цього місцях, а також у відведених місцях з порушенням установленого порядку передбачає штраф від 1700 до 2550 грн.

Також забороняється використання пневматичної зброї для відстрілу тварин в містах і населених пунктах з метою боротьби з так званими «сіті-хантерами».

Закон набуває чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, нещодавно в Україні набув чинності закон про імплементацію європейських екологічних норм щодо охорони середовища рідкісних видів тварин і рослин.