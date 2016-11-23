В Україні видано перший державний еко-кредит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Остап Семерак

Найбільшої шкоди довкіллю завдають підприємства гірничо-металургійного комплексу та теплоелектростанції

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак повідомив, що в Україні видано перший екологічний кредит. Міністр переконаний, що пільгове кредитування державним банком підприємств-забруднювачів сприятиме скороченню шкідливого впливу промислового виробництва на навколишнє природне середовище та дозволить взяти курс на збереження довкілля, здоров’я та життя українців. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Кабінеті міністрів України.

Остап Семерак вважає, що формальний підхід до вирішення питань охорони навколишнього природного середовища «вилився» для України у низку проблем техногенного характеру та зростання рівня захворювань. Причина – вирішення питання охорони довкілля протягом останніх 25 років за залишковим принципом.

«Оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я констатує, що екологічні проблеми є причиною виникнення понад 100 найнебезпечніших хвороб у світі. Україна теж опинилася у цьому рейтингу як країна з найвищим рівнем смертності від «брудного повітря». Найбільшої шкоди довкіллю завдають підприємства гірничо-металургійного комплексу та теплоелектростанції. Від їхніх викидів страждає не лише Україна, а й інші держави. Хмарам диму не потрібні паспорт і віза – на кордоні їх ніхто не перевіряє. Саме тому настав час почати кардинально змінювати критичну ситуацію, яка вже стала загрозою екологічній безпеці країни», – зазначив міністр екології та природних ресурсів України.

Семерак зауважив, що задекларований Україною на початку 90-х принцип «забруднювач платить» так і не було втілено у життя, і наголосив, що всі європейські країни протягом 30 років будують свою політику у галузі охорони довкілля саме на ньому. Мінприроди, яке формує державну політику у питаннях екологічної безпеки, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару, готове стати підтримкою для підприємств, котрі заявили про готовність працювати в напрямку технічної модернізації виробництв і встановлення обладнання, яке б зменшувало кількість шкідливих викидів в атмосферу та їхній негативний вплив на довкілля.

«Мінприроди робитиме все для того, щоб допомогти українським підприємствам, бізнесу ставати більш екологічними та перейти на «зелений» шлях розвитку. Однак ми будемо дуже вимогливими до тих, хто забруднює. Ми жорстко контролюватимемо ті екологічні заходи, які зобов’язані виконувати підприємства, отримуючи дозволи на викиди. Ми перевіримо кожного, хто й скільки забруднює і як звітує. І робитимемо це не для того, щоб погіршити життя бізнесу, а для того, щоб захищати життя і здоров’я українців», – сказав Семерак.

Нагадаємо, що у вересні минулого року між Мінприроди та АБ «Укргазбанк» було підписано двосторонню рамкову угоду про взаємодію і співпрацю. Її мета – сприяти кредитуванню екологічних проектів, що допоможе покращити стан навколишнього середовища в Україні.

У свою чергу, голова правління АБ «Укргазбанк» Кирило Шевченко переконаний, що встановлення очисних споруд на підприємстві значно скоротить шкідливі викиди у повітря та покращить екологію промислового регіону. Зокрема, буде проведено демонтаж застарілого обладнання та монтаж новітньої автоматизованої системи газоочищення, що підвищить ефективність очищення побічних продуктів горіння доменної печі, при цьому викиди пилу в атмосферу скоротяться як мінімум на 20%, що відповідатиме сучасним екологічним нормам.

«Впровадження цього проекту стане першим кроком на шляху до реалізації цілої низки дій, спрямованих на підвищення енергоефективності економіки України та розвиток відновлювальної енергетики. А головне – спільні зусилля та злагоджені дії першого в Україні еко-банку та Міністерства екології і природних ресурсів України сприятимуть скороченню шкідливого впливу промислового виробництва на довкілля, адже від цього без перебільшення залежить життя кожного українця», – зазначив Кирило Шевченко.