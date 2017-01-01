В Україні вирішили реформувати в’язниці

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В Мінюсті будуть вводити зарплатні проекти у виправних закладах України

У рамках реформування виправних закладів в Україні, вже цього року у тюрмах з’являться магазини, а ще згодом у кожного ув’язненого буде свій особистий зарплатний рахунок.

Про це розповів заступник міністра юстиції України Денис Чернишов повідомляє «5 канал».

«Ми будемо всюди вводити зарплатні проекти. Це будуть карткові проекти. Коли на конкретну фізичну особу буде відкритий її особистий рахунок, куди буде зараховуватися її заробітна плата. Таким чином не можна буде звичайним олівцем викреслити те, що людина заробила», – зазначив Чернишов.

За його словами, ув’язнений зможе використовувати ці гроші за власним бажанням. Наприклад, купувати в інтернет-магазині або перерахувати зароблені кошти своїм родичам чи після виходу на волю, зможе використати ці гроші для себе.

«Магазини, які ми будемо запускати у цьому році у системі – це маленькі магазинчики. Ми зараз з мережами ведемо перемовини і у цьому році ми почнемо реалізовувати запуск магазинчиків в системі» – розповів заступник міністра.