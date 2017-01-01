В Україні все ще не врегульовано питання надання статусу УБД добровольцям

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Українські добровольці

В деяких областях на місцевому рівні добровольцям надають місцевий статус УБД, а колишнім полоненим виплачують допомогу з місцевих бюджетів

На законодавчому рівні система соціального захисту учасників російсько-української війни спрямована на учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни та членів сімей загиблих. Але добровольці, які не увійшли до складу військових формувань, утворених відповідно до закону, а також колишні полонені залишаються незахищеними і статусу учасника бойових дій не можуть отримати. Тому в деяких областях на місцевому рівні добровольцям надають місцевий статус УБД, а колишнім полоненим виплачують допомогу з місцевих бюджетів. Про це розповів Станіслав Івасик, експерт ГО «Юридична сотня» під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

За його словами, проблему надання соціальної підтримки категоріям, що є незахищеними з боку держави, взялися вирішувати на місцевому рівні.

«Зокрема, статус учасника бойових дій з-поміж добровольців було надано 100 особам у Львівській області та 15 у Тернопільській. Рішення про офіційне визнання добровольців було прийнято у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій та Рівненській областях. Також, на відміну від Волинської області, місто Луцьк ухвалило власний порядок надання місцевого статусу УБД добровольцям. Таких зараз 17 осіб», – говорить Івасик.

Експерт зазначає, що на добровольців, яким надано місцевий статус УБД, не поширюються гарантії, передбачені законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», однак вони можуть взяти участь у всіх програмах, які приймаються відповідними місцевими радами.

Другою категорією, статус якої не врегульовано на загальнодержавному рівні, є колишні військовополонені.

«У Кропивницькому запровадили разову виплату із місцевого бюджету для сімей полонених і зниклих безвісти військовослужбовців у розмірі 25 тисяч гривень, а їхні діти забезпечуються безкоштовним харчуванням у школі», – продовжує Івасик.

Дивіться запис прес-конференції: