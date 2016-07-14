В Україні набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху

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Перехрестя, де організовано круговий рух

Зміни у правилах дорожнього руху стосуються руху по колу

Сьогодні, 28 квітня, в Україні набув чинності закон, який змінює Правила дорожнього руху щодо руху по колу.

Згідно з законом, перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Закон опубліковано 27 квітня в газеті «Голос України» і набирає чинності на другий день після опублікування.

Раніше порядок початку руху, зміни руху за напрямком, розташування транспортних засобів і пішоходів, вибору швидкості руху та дистанції, обгону та стоянки, проїзду перехресть, пішохідних переходів і залізничних переїздів, зупинок транспортних засобів загального користування, користування зовнішніми світловими приладами, правила пересування пішоходів, проїзд велосипедистів, а також питання організації руху та його безпеки регулювалися виключно Правилами дорожнього руху, що затверджуються Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, за відповідні зміни народні депутати проголосували 4 квітня.

26 квітня президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює, що на перехрестях з круговим рухом пріоритет мають машини, що вже їдуть ним по колу.