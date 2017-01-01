В Україні заборонили кіно про вбитого журналіста Бузину

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Олесь Бузина

Поки не повідомляється, які саме порушення виявила комісія у документальному фільмі про Бузину

В Україні заборонили до розповсюдження і демонстрування документальний фільм «Олесь Бузина: жизнь вне времени» через порушення чинного законодавства України. Про це йдеться в повідомленні на Facebook Держкіно.

Зазначається, що у відповідь на звернення Нацради з проханням розглянути на засіданні Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів, що діє при Держкіно, питання про дотримання чи порушення чинного законодавства України у демонструванні документального фільму «Олесь Бузина: жизнь вне времени» комісія, переглянувши фільм, більшістю голосів ухвалила рішення заборонити демонстрування цього фільму на території України у зв’язку з виявленими в ньому порушеннями чинного законодавства.

Нагадаємо, 16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.

МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.