В Україні заборонили полювати на лосів

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Міністерство екології заборонило полювання на лосів

Заборона буде діяти протягом 25 років

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак підписав наказ, яким в країні на 25 років вводиться мораторій на полювання на лосів. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Мораторію на відстріл лося бути. З сьогоднішнього дня полювання на цих тварин протягом 25 найближчих років на території України заборонено», - написав міністр.

Наказ передбачає встановлення заборони полювати на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років і зобов'язує Державну екологічну інспекцію України здійснювати державний нагляд (контроль) за додержанням режиму цієї заборони.

Крім того, документ передбачає розробку програми відтворення популяції лося європейського (Alces alces) в Україні та забезпечення проведення необхідних досліджень і моніторингу (з участю вчених) стану популяції цієї тварини.