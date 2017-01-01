  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Україні заборонили полювати на лосів

    • Сьогодні, 18:54
    • Розсилка
    Міністерство екології заборонило полювання на лосів
    Міністерство екології заборонило полювання на лосів

    Заборона буде діяти протягом 25 років

    Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак підписав наказ, яким в країні на 25 років вводиться мораторій на полювання на лосів. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Мораторію на відстріл лося бути. З сьогоднішнього дня полювання на цих тварин протягом 25 найближчих років на території України заборонено», - написав міністр.

    Наказ передбачає встановлення заборони полювати на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років і зобов'язує Державну екологічну інспекцію України здійснювати державний нагляд (контроль) за додержанням режиму цієї заборони.

    Крім того, документ передбачає розробку програми відтворення популяції лося європейського (Alces alces) в Україні та забезпечення проведення необхідних досліджень і моніторингу (з участю вчених) стану популяції цієї тварини.

    Мінекології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ