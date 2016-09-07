В Україні заборонили ще один російський серіал

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Стаття 15-1 Закону України «Про кінематографію» регламентує заборону трансляції фільмів, створених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які вироблені та/або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року

Державне агентство України з питань кіно відмовило у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування російського телесеріалу «Любов і розлука».

Про це йдеться в повідомленні Держкіно на сторінці у Facebook.

«Державне агентство України з питань кіно відмовило в оформленні державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування телесеріалу «Любов і розлука» (реж. Козлов О., Росія, 2011) на підставі рекомендацій Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це рішення було прийняте відповідно до ст. 15 Закону України «Про кінематографію», що забороняє трансляцію фільмів, «у яких наявні матеріали (висловлювання, дії тощо), спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації».

Як повідомлялося, на початку травня Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення російському серіалу «Танкіст».