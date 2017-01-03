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    В Україні зафіксували спалахи пташиного грипу

    • Сьогодні, 04:18
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    На Одещині через вірус померло понад тисячу птахів

    В Одеській та Чернівецькій областях зафіксовані випадки пташиного грипу.

    Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

    На Одещині через вірус померло понад тисячу птахів.

    «Відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області в СВК «Дружба» (с. Мирне, Кілійський район, Одеська область) зареєстровано загибель 1099 голів птиці (кури та гуси) із 10251 гол. (4831 гол. курей та 5420 гол. гусей), що утримувалися в господарстві», — йдеться у повідомленні служби.

    А у Чернівецькі області помирають кури.

    «За оперативною інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області 03.01.2017 у ході проведення заходів у зонах захисту та спостереження в селі Чортория в домашньому господарстві виявлено загибель курей», — повідомляють у службі.

    Наразі вживаються заходи з недопущення розповсюдження захворювання далі.

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