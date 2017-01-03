В Україні зафіксували спалахи пташиного грипу
- Сьогодні, 04:18
-
Розсилка
На Одещині через вірус померло понад тисячу птахівВ Одеській та Чернівецькій областях зафіксовані випадки пташиного грипу.
Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
На Одещині через вірус померло понад тисячу птахів.
«Відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області в СВК «Дружба» (с. Мирне, Кілійський район, Одеська область) зареєстровано загибель 1099 голів птиці (кури та гуси) із 10251 гол. (4831 гол. курей та 5420 гол. гусей), що утримувалися в господарстві», — йдеться у повідомленні служби.
А у Чернівецькі області помирають кури.
«За оперативною інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області 03.01.2017 у ході проведення заходів у зонах захисту та спостереження в селі Чортория в домашньому господарстві виявлено загибель курей», — повідомляють у службі.
Наразі вживаються заходи з недопущення розповсюдження захворювання далі.