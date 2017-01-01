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    В Україні закриваються усі польські консульства, поки їх не забезпечать ефективною охороною - Дещиця

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    <p><span class="irc_su" dir="ltr" style="text-align: left;">Андрій Дещиця</span></p> <p><span class="irc_su" dir="ltr" style="text-align: left;">Фото: 1+1<br /></span></p>

    Андрій Дещиця

    Фото: 1+1

    Польська сторона побоюється чергових терористичних актів

    Генеральні консульства Республіки Польща запрацюють у звичному режимі на території України після того, як їм забезпечать ефективну охорону.

    Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає 112 Україна.

    «Я мав розмову з держсекретарем у міністерстві закордонних справ (Польщі) і заступником міністра. Польська сторона висловила досить серйозне занепокоєння цією ситуацією (обстріл консульства у Луцьку, - ред.), вони переймаються за своїх співробітників, громадян Польщі, які працюють в українських дипломатичних установах, й очікують, що швидко буде проведено розслідування. Це розслідування розпочалося одразу після цього інциденту. Вони очікують на забезпечення ефективної охорони і вирішили, що до того часу, поки таку ефективну охорону не буде надано, польські консульські установи не прийматимуть відвідувачів, побоюючись чергових можливих терористичних актів», - заявив він.

    Раніше Дуда зробив заяву щодо обстрілу консульства Польщі у Луцьку.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок вжиття першочергових оперативно-слідчих заходів у справі про вибух у Генеральному консульстві Республіки Польща в Луцьку є певні «зачіпки».

    Нагадаємо, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

    Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

    Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

    Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

    Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт. 

    Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав власне слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.

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