В Україні запрацює ще одна міжнародна платіжна система

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Платіжні системи

У НБУ зазначають, що станом на 27 березня в Україні зареєстровано 26 міжнародних та внутрішньодержавних систем переказу коштів

НБУ узгодив правила міжнародної платіжної системи «Avers №1» та видав платіжній організації цієї системи ПАТ «Кредит Оптима Банк» реєстраційне свідоцтво

Про це повідомляє прeс-служба регулятора.

Згідно з правилами «Avers №1», учасниками платіжної системи можуть бути банки України та небанківські фінустанови, що мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків та які надають відповідні послуги. Розрахунковим банком платіжної системи є ПАТ «Кредит Оптима Банк».

Міжнародна платіжна система «Avers №1» пропонує наступні види послуг з переказу коштів:

За допомогою міжнародної платіжної системи «Avers №1» можна здійснювати перекази в межах України в національній валюті між фізичними особами, готівкові або безготівкові для виплати готівкою або зарахування коштів на рахунок. Також у гривні можна переказувати гроші від фізичних осіб на користь юридичних осіб і від юридичних осіб фізичним особам.

Транскордонні перекази в іноземній валюті можна здійснювати від фізичних осіб на користь фізичних осіб, готівкові або безготівкові для виплати готівкою або зарахування коштів на рахунок.

Система підтримує здійснення грошових переказів у гривні, доларах США, євро, рублях РФ.

У НБУ зазначають, що станом на 27 березня в Україні зареєстровано 26 міжнародних та внутрішньодержавних систем переказу коштів, з яких 19 систем створені резидентами (8 створені банками), ще 7 систем, створені нерезидентами.

Упродовж січня-лютого 2017 року за допомогою систем, створених як резидентами, так і нерезидентами, в Україну переказано $344 млн, за межі України – $42 млн, у межах України – $657 млн.