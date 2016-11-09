В Україні запрацювала спрощена реєстрація ліків

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Ліки, зареєстровані у США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС, можуть «зайти» в Україну за 17 днів

Міністерство юстиції України зареєструвало та оприлюднило наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження порядку розгляду реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), та матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, які зареєстровані компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, лікарських засобів, що за централізованою процедурою зареєстровані компетентним органом Європейського союзу».

Завдяки цьому ліки, зареєстровані у США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС, можуть «зайти» в Україну за 17 днів.

Про це повідомила прес-служба МОЗ України.

«Це дозволить збільшити асортимент ліків, яких в Україні зареєстровано близько 10 тисяч», – зазначається в повідомленні.

У МОЗ нагадують, що раніше процедура тривала 1-2 роки, і якщо виробник хотів її спростити, спрацьовували корупційні схеми. «Виробники не хотіли реєструвати в Україні ліки через складність процесу та корупційну складову. Тому пацієнти були обмеженими у виборі ліків», – зазначили в Міністерстві охорони здоров’я.