В Україні зараз знімають 40 фільмів
- 29 Грудня, 14:06
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Розсилка
Цьогоріч у кінопрокат вийшло близько 30 українських стрічок
Зараз у виробництві перебуває 40 українських повнометражних ігрових фільмів. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.
«Зараз у виробництві перебуває 40 повнометражних ігрових фільмів і ще 4 повнометражні мультфільми, анімаційні фільми. Тобто це вже, можна сказати, є процес. Приблизно половина цих стрічок буде готова вже у наступному році. Деякі вже завершені, а над іншими щойно розпочали роботу», — розказав він.
Іллєнко також зауважив, що цьогоріч у кінопрокат вийшло близько 30 українських стрічок.
«А також були окремі фільми, які виходили на телебаченні. Зокрема й деякі, які були створені за підтримки Держкіно. Ми фінансуємо деякі документальні фільми, зокрема які створюються саме для телебачення. Така кількість фільмів є рекордною за усі роки незалежності», — додав голова Держкіно.