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    В Україні зареєстровано ще три смерті від грипу

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    Захворюваність на грип та ГРВІ
    Захворюваність на грип та ГРВІ

    МОЗ звітує, що захворюваність на грип та ГРВІ йде на спад

    В Україні спостерігається зниження темпу приросту захворюваності населення на грип та ГРВІ. Інтенсивність епідемічного процесу в Україні на низькому рівні: інтенсивний показник нижче епідемічного рівня на 26,2%. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я із посиланням на Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ».

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    За період з 23 по 29 січня найвищий показник захворюваності зареєстровано у Київській, найменший – у Тернопільській областях. На звітному тижні темп приросту хворих серед дорослих зменшився на 19%, а серед дітей до 17 років збільшився на 7%. Перевищений епідемічний поріг (на 22,2%) зафіксовано тільки у Волинській області.

    За тиждень зареєстровано три летальних випадки від грипу: два у Кіровоградській та один у Сумській областях.

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    МОЗ грип
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