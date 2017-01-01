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    В Україні зарплатна заборгованість перевищила 2 млрд грн

    • Сьогодні, 15:49
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    Гаманець без зарплати
    Гаманець без зарплати

    Станом на 1 квітня заборгованість із виплати зарплати становила 2,07 млрд гривень

    Заборгованість із заробітної плати в Україні в березні 2017 року зросла на 3,7% порівняно з лютим і на 1 квітня становила 2,07 млрд гривень. Про це повідомила Державна служба статистики.

    За даними Держстату, з початку року заборгованість із виплати зарплати зросла на 15,7%.

    За інформацією відомства, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у березні зросла на 8,5% – до 1,028 мільярда гривень. На початок квітня основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (75,7%), професійну, наукову і технічну діяльність (8,3%).

    При цьому майже половина боргу утворена в Донецькій (27,7%) і Луганській (17,1%) областях.

    Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що середня зарплата штатного працівника в Україні в березні 2017 року становила 6 тис. 752 грн. За його словами, зростання зарплат наразі випереджає зростання цін.

    Нагадаємо, з 1 травня 2017 року відбулося збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1684 грн.

    Джерело: УНІАН

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