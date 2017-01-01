В Україні зарплатна заборгованість зросла до 1,9 мільярда гривень

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Зарплатні борги на активних підприємствах у січні зменшилися на 22,2%

Заборгованість з виплати зарплат на початок лютого цього року становила 1,9 млрд грн, при чому 870 млн грн з них припадала на економічно активні підприємства, де у січні зарплатні борги зменшилися на 22,2%. Про це свідчать дані Держстатистики.

«На 1 лютого 2017 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 1907,6 млн.грн, з неї 870,3 млн.грн припадало на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у січні 2017 р. зменшилась на 22,2%», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на початок лютого цього року основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (72,0%), професійну, наукову та технічну діяльність (9,8%).

При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (29,7%), Харківській (10,7%) та Луганській (10,4%) областях.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, заборгованість із зарплат на початок січня становила 1,8 млрд грн.