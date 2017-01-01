В Україні збережеться прохолодна погода з дощами

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В Карпатах у п’ятницю - сніг і мороз

У найближчу добу погоду більшої частини території України визначатимуть атмосферні фронти, волога і прохолодна повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

Місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, лише вдень у західних та більшості північних областей без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м / с.

Температура вночі від 2 ° тепла до 3 ° морозу, вдень 4-9 ° тепла, на Закарпатті до 12 ° тепла; в Карпатах вночі 1-6 ° морозу, вдень близько 0 °.

У Києві вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м / с. Температура вночі близько 0 °, вдень 6-8 ° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 березня найвища температура вдень була +17,1 в 1990 р, найнижча вночі -18,1 в 1917 р

18 березня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях невеликі дощі, вночі місцями з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м / с, місцями (крім більшості північних областей) пориви 15-20 м / с.

Температура вночі від 1 ° морозу до 4 ° тепла, вдень 3-8 ° тепла, в південних і східних областях 6-11 °.

У Карпатах часом сніг, температура вночі та вдень 0-5 ° морозу.

У Києві невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі близько 0 °, вдень 5-7 ° тепла.