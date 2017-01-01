В Україні збережеться прохолодна погода з дощем і мокрим снігом

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Вночі подекуди очікуються заморозки

У понеділок та вівторок в Україні збережеться прохолодна погода з дощем, а подекуди з мокрим снігом. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

20 березня температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні Одеської області до 12°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Місцями сильний вітер.

У Києві вночі місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без опадів. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

У вівторок, 21 березня, в західних і північних областях України місцями очікується невеликий дощ, у східних областях невеликий дощ із мокрим снігом, на решті територій - без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, в західних областях 0-5° тепла; вдень 7-13°, в західних, Вінницькій та Одеській областях 12-17°.

У Києві 21 березня вдень місцями очікується невеликий дощ. Температура вночі близько 0°; вдень 9-11°.