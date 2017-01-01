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    В Україні змінять умови утримання засуджених до довічного ув’язнення

    • Сьогодні, 16:19
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    <p>Засуджений до позбавлення волі</p>

    Засуджений до позбавлення волі

    Засуджені до довічного ув’язнення утримуватимуться в звичайних жилих приміщеннях виправних колоній

    Рівно за два роки засуджені до довічного позбавлення волі вперше матимуть можливість відбувати покарання у звичайних жилих приміщеннях виправних колоній максимального рівня безпеки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України з посиланням на заступника міністра юстиції Дениса Чернишова.

    За даними Мінюсту, претендентами на розгляд питання про переведення у 2019 році будуть 114 осіб, у 2020 – 292 особи.

    «Станом на 1 квітня 2017 року у багатомісних ПКТ утримується 540 осіб. Усі вони протягом 5 років за умови дотримання режиму відбування покарання матимуть можливість утримуватися в звичайних жилих приміщеннях», - повідомив Чернишов.

    Він також поінформував, що загалом в установах виконання покарань утримується 1591 особа, засуджена до довічного позбавлення волі, зокрема 22 жінки.

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