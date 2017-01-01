В Україні значно знизилось виробництво горілки

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Виробництво коньяку за місяць також скоротилось на 65%

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні поточного року знизилося в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року на 18% – до 1,5 млн декалітрів, а виробництво коньяку та бренді – на 1,1%, до 156 тисяч декалітрів.

Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє Уніан.

Порівняно з груднем виробництво горілки скоротилося на 19,3%, а коньяку – на 65,1%.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв у січні 2017 року збільшився на 62% порівняно з січнем 2016 року і становив 350 тис. дал. Це на 32,4% менше порівняно з груднем.

Дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв «Главком», вчора у Києві правоохоронцями під час обшуків виявлено та вилучено три тонни косметичного лосьйону із назвою «Боярышник» російського виробництва (вміст етилового спирту 70%), який, імовірно, використовувався для виготовлення сурогату.