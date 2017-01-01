В Україні знеструмлено 229 населених пунктів - ДСНС

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Фото: ДСНС Наслідки негоди в Україні.

Заторів на дорогах нема

Через погіршення погодних умов: дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с та обриви ліній електропередач, 22 квітня залишаються знеструмленими 229 населених пунктів у чотирьох областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС, передає «Главком».

Зокрема мова йде про Одещину, Дніпропетровщину, Харківщину та Кіровоградщину.

Обмежень руху транспортних засобів на інших автомобільних дорогах немає. у країні знеструмлено 229 населених пунктів.

Як повідомляв «Главком»,сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощ.