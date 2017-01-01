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    В Україні знеструмлено 229 населених пунктів - ДСНС

    • Сьогодні, 09:12
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    Наслідки негоди в Україні.
    Фото: ДСНС
    Наслідки негоди в Україні.

    Заторів на дорогах нема

    Через  погіршення погодних умов: дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с  та обриви ліній електропередач, 22 квітня залишаються знеструмленими 229 населених пунктів у чотирьох областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС, передає «Главком».

    Зокрема мова йде про Одещину,  Дніпропетровщину, Харківщину та Кіровоградщину.

    Обмежень руху транспортних засобів на інших автомобільних дорогах немає. у країні  знеструмлено 229 населених пунктів.

    Як повідомляв «Главком»,сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощ.

    прогноз погоди ДСНС дороги
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