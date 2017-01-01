В Україні знеструмлено 229 населених пунктів - ДСНС
- Сьогодні, 09:12
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Фото: ДСНС
Наслідки негоди в Україні.
Заторів на дорогах нема
Через погіршення погодних умов: дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с та обриви ліній електропередач, 22 квітня залишаються знеструмленими 229 населених пунктів у чотирьох областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС, передає «Главком».
Зокрема мова йде про Одещину, Дніпропетровщину, Харківщину та Кіровоградщину.
Обмежень руху транспортних засобів на інших автомобільних дорогах немає. у країні знеструмлено 229 населених пунктів.
Як повідомляв «Главком»,сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощ.