В Україні зросла середня заробітна плата

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У порівнянні із лютим, зарплата збільшилась на 8,7%

Як повідомляє Джержстат, згідно зі статистикою, середня заробітна плата українців за березень була в 2,1 рази вище мінімальної.

У порівнянні з попереднім місяцем, середня заробітна плата виросла на 8,7%, а в порівнянні з показниками березня минулого року - на 37,2%.



Реальна зарплата, як повідомляє Держстат, зросла в порівнянні з лютим на 6,8%, а з березнем 2016 року - на 18,7%.



Таким чином середня номінальна заробітна плата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.

Нагадаємо, номінальна заробітна плата в лютому зафіксована в розмірі 6209 грн.