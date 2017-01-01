В Україні зросла середня заробітна плата
- Сьогодні, 09:39
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У порівнянні із лютим, зарплата збільшилась на 8,7%
Як повідомляє Джержстат, згідно зі статистикою, середня заробітна плата українців за березень була в 2,1 рази вище мінімальної.
У порівнянні з попереднім місяцем, середня заробітна плата виросла на 8,7%, а в порівнянні з показниками березня минулого року - на 37,2%.
Реальна зарплата, як повідомляє Держстат, зросла в порівнянні з лютим на 6,8%, а з березнем 2016 року - на 18,7%.
Таким чином середня номінальна заробітна плата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.
Нагадаємо, номінальна заробітна плата в лютому зафіксована в розмірі 6209 грн.