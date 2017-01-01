В Україні зупинилася вже п’ята ТЕС

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ТЕС припиняють роботу через блокаду поставок вугілля з Донбасу

Слов'янська теплоелектростанція (Миколаївка, Донецька область) компанії «Донбасенерго» припинила виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля.

Таким чином Слов’янська ТЕС стала п’ятою із шести теплоелектростанцій, які перебувають на контрольованій території Донбасу та з початку квітня припинили роботу. Про це свідчить щоденна статистика Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передають «Українські новини».

Нагадаємо, 5 і 6 квітня в Україні зупинилися три теплоелектростанції: Трипільська, Придніпровська і Зміївська.

11 квітня було зупинено Криворізьку ТЕС. Через блокаду поставок вугілля з Донбасу з лютого Криворізька ТЕС не отримує паливо. Станція працювала одним блоком максимально довго, щоб забезпечити теплом 14 000 жителів Зеленодольська до закінчення опалювального сезону.