В Україні зупиняють роботу три теплоелектростанції

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Трипільська ТЕС

ТЕС припиняють роботу з метою економії антрацитового вугілля

Сьогодні, 5 квітня, з метою економії антрацитового вугілля припинила роботу Трипільська ТЕС. Крім того, через блокаду поставок вугілля з окупованого Донбасу призупинила роботу Придніпровська ТЕС.

Також, з 6 квітня призупинить свою роботу Зміївська ТЕС.

Призупинення роботи ТЕС пов'язано з надлишковими потужностями в системі.

Обмежень енергопостачання через зупинку українських теплоелектростанцій не буде. Про це РБК-Україна заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. «Відключати електроенергію не будуть по всій Україні», - запевнив він.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердило і джерело в ДП НЕК «Укренерго». «Обмежень не буде», - заявили в «Укренерго» у відповідь на питання про можливі перебої з енергопостачанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало з 1 квітня 2017 року збільшити індикативну ціну на вугілля для теплових електростанцій.