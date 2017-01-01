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    В Україні зупиняють роботу три теплоелектростанції

    • Сьогодні, 13:37
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    Трипільська ТЕС
    Трипільська ТЕС

    ТЕС припиняють роботу з метою економії антрацитового вугілля

    Сьогодні, 5 квітня, з метою економії антрацитового вугілля припинила роботу Трипільська ТЕС. Крім того, через блокаду поставок вугілля з окупованого Донбасу призупинила роботу Придніпровська ТЕС.

    Також, з 6 квітня призупинить свою роботу Зміївська ТЕС.

    Призупинення роботи ТЕС пов'язано з надлишковими потужностями в системі.

    Обмежень енергопостачання через зупинку українських теплоелектростанцій не буде. Про це РБК-Україна заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. «Відключати електроенергію не будуть по всій Україні», - запевнив він.

    Цю інформацію РБК-Україна підтвердило і джерело в ДП НЕК «Укренерго». «Обмежень не буде», - заявили в «Укренерго» у відповідь на питання про можливі перебої з енергопостачанням.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало з 1 квітня 2017 року збільшити індикативну ціну на вугілля для теплових електростанцій.

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