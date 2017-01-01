В Україні з'явиться жіночий підрозділ поліції, який боротиметься з домашнім насиллям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже проведено 9 інтерв'ю кандидаток для набору у групи з реагування на повідомлення про вчинення насильства в сім’ї

У Міністерстві внутрішніх справ прийняли рішення щодо створення спецпідрозділу поліції для боротьби із насиллям у сім'ях.

Про це розповіла заступник глави відомства Анастасія Дєєва, передає Громадське.

До складу груп будуть входити жінки-офіцери поліції з числа працівників підрозділів превенції, слідства, дільничних та Департаменту патрульної служби Національної поліції.

«Головна мета на сьогодні — визначити мотивацію офіцерів та їхнє розуміння проблеми», - написала у своєму Facebook.

«Якщо ми будемо забувати про права людини, про такі важливі питання, як забезпечення ґендерної рівності, рівних можливостей, протидія сексуальному насиллю, домашньому насиллю, захист дітей, ми просто програємо самі собі. І якщо не робити цих кроків зараз, нібито неважливих для когось, ми можемо втратити цей момент», – поділилася вона.