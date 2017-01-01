В Україні з’являться національні види спорту

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Рада підтримала зміни до закону «Про фізичну культуру і спорт»

Верховна Рада України підтримала за основу законопроект №5324 "Про внесення змін у закон "Про фізичну культуру та спорт" про визнання національних видів спорту". Документ підтримали 229 нардепів.

Проектом передбачається визначити на законодавчому рівні поняття національних видів спорту та особливостей діяльності спортивних федерацій, які сприяють розвитку національних видів спорту, сприяти національному відродженню національно-культурних традицій і патріотичному вихованню, популяризувати серед українських здоровий спосіб життя і культури, розвиток національних видів спорту.

Як повідомляв «Главком», збірна України з футзалу здобула путівку на Євро-2018, який відбудеться на початку наступного року в Словенії.