В українській армії створюють спецпідрозділ із кіберзахисту

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Міністр оборони України Степан Полторак

На сьогодні вже створюються підрозділи, мережа, програмне забезпечення, щоб захистити Україну від кібератак, повідомив Степан Полторак

У Збройних силах України буде створено спеціальний підрозділ із кіберзахисту. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

«У різних країнах такі структури підпорядковані різним підрозділам. У Литві вони підпорядковані Міноборони, і вони відповідають за безпеку саме цього відомства і дають рекомендації всім іншим відомствам. У нас є певна система, чи буде об'єднання її навколо одного відомства - це рішення керівництва країни. Але робота йде дуже серйозна, на рівні РНБО», - розповів Полторак в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, на сьогодні вже «створюються підрозділи, мережа, програмне забезпечення, щоб захистити Україну від кібератак».

«Радник від НАТО допомагає нам створювати таку структуру в Міноборони, поки що це на рівні дорадчої допомоги, але я сподіваюся, що буде ще й матеріальна. На сьогодні кіберзахист - це прерогатива СБУ, але готівковими коштами та силами ми будемо забезпечувати це на нашому рівні. Робота зі створення такого підрозділу вже триває», - зазначив Полторак.

Раніше глава Міноборони заявляв, що від початку конфлікту на сході України з Росії було здійснено понад 7 тис. кібератак на Україну.