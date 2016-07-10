В Україну літатиме ірландський лоукост

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В компанії повідомили, що мають намір вийти на ринок України не пізніше наступного літнього сезону

Ірландська авіакомпанія Ryanair близька до прийняття рішення про вихід на український ринок.

Про це заявив головний співробітник Ryanair з правових питань та регулювання Юліуш Коморек, повідомляє avianews.com.

«Я думаю, що так, і незабаром щось будемо оголошувати в цьому напрямку. Україна є великим ринком з не дуже привабливою транспортною мережею і непередбачуваними ситуаціями на кордоні», - сказав Коморек.

За його словами, безумовно, під увагою будуть маршрути з України в Польщу, а також і в інші європейські країни.

«Однак поки не можу сказати, з'явимося ми в Україні ще в цьому зимовому сезоні або вже в наступному літньому сезоні», - додав Коморек.

Нагадаємо, лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з Києва.

Також турецький лоукост Pegasus запустив рейс Київ-Анкара.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян також заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.