В Україну під виглядом російського можуть завезти антрацит з «націоналізованих» бойовиками шахт, - ЗМІ

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ЗМІ припускають, що чиновники спробують переправити в Україну вугілля з ОРДЛО

«Я вкрай здивуюся, якщо по ходу паливної кампанії буде менше десятка спроб (з підтримкою відповідальних чиновників) завезти і російське вугілля», - написав у статті, опублікованій «Дзеркалом тижня», відомий журналіст Ігор Маскалевич.

«Донецький антрацит зник як мінімум надовго, а де брати інше паливо для шести працюючих на цьому вугіллі теплових електростанцій, уявити важко», - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що тепер потрібно усе перебудовувати буквально на ходу. У поточному році, згідно з чинним балансом, енергетикам знадобиться імпорт 5,6 млн т вугілля. Приблизно 800 тис. т - польське газове вугілля, решта - антрацит через морські порти. «Це в сім разів перевищує імпорт енергетичного вугілля минулого року. Левову частку - близько 5 млн т - планують купити в другому півріччі 2017-го», - пише журналіст.

На думку Маскалевича, Росія зацікавлена в поставках в Україну антрациту з «націоналізованих» шахт, що раніше належали українським компаніям.

«Велика частина вуглевидобутку ОРДЛО ще недавно платила податки саме в Україні. У Білокам'яній ж прагнуть максимально скоротити розмір дотацій на «Л/ДНР». Так що перекладання шахт під підпорядкування Донецьку і Луганську напрошувалося давно, особливо спостерігаючи близьку до стовідсоткової залежність України по антрациту»- зазначає автор.

Як зазначали ЗМІ, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає за необхідне заборонити імпорт з Росії антрацитового вугілля. Він пояснив: є дані про те, що антрацит з непідконтрольних територій Донбасу буде направлятися в Ростовську область РФ, а звідти за вищою ціною поставлятися в Україну.