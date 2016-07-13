В Україну почала імпорт газу французька компанія Engie

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За першу декаду нового року до вітчизняної газотранспортної системи вже надійшло 3,9 млн кубічних метрів

Європейський постачальник природного газу Engie з 1 січня розпочав імпортувати блакитне паливо в Україну.Про це йдеться у повідомленні «Укртрансгазу».

Як зазначається, за першу декаду нового року до вітчизняної газотранспортної системи вже надійшло 3,9 млн куб. м.

Відповідно до поданих номінацій від компанії Engie щодобовий обсяг надходжень газу становить майже 0,4 млн куб. м. Вищезазначені обсяги газу імпортуються з території Польщі через ГВС Германовичі.

Нагадаємо, у другій декаді грудня 2016 року компанією Engie були успішно проведені тестові поставки природного газу.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року «Уктрансгаз» і французька компанія Engie та її дочірня компанія в Україні «Енжі Енержі Менеджмент Юкрейн» підписали договори на транспортування та зберігання природного газу.