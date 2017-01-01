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    В Україну повернулася найбільша італійська авіакомпанія Alitalia

    • Сьогодні, 17:50
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    Alitalia змінила «Бориспіль» на «Київ» (Жуляни) після двох років відсутності на ринку України

    Найбільший авіаперевізник Італії – компанія Alitalia – відновлює регулярні рейси з української столиці. Про це пише Delo.ua.

    Рейси здійснюватимуться на регулярній основі з аеропорту «Київ» (Жуляни) до 27 жовтня 2017 року.

    Виліт з римського аеропорту «Фьюмічіно» о 23:00, у зворотному напрямку – о 5:00. Час польоту – близько трьох годин.

    На маршруті використовуватимуться літаки типу Airbus A320.

    Alitalia припинила літати за маршрутом Київ – Рим у 2014 році.

    Раніше у квітні Qatar Airways оголосила про початок польотів в Україну.

    Крім того, Ryanair нарешті домовився з Україною: літатимуть з Борисполя і Львова.

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