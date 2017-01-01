В Україну повертається довгоочікуване тепло

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Погода на 25 квіітня

Сьогодні опадів не обіцяють

Погода на сьогодні: 25 квітня 2017 року в Україні опадів не очікується, температура вдень від +13 до +19. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України без опадів, температура повітря вдень становитиме від +13 до +15, вночі до -3.

У центральних регіонах температура вдень очікується від +15 до +17, вночі до -3.

На півдні України сьогодні також без опадів, вдень очікується від +13 до +17, вночі до -3. У Криму до +17.

На заході вдень температура складе +15 до +19, вночі до -3.

На півночі України від +13 до +16, вночі до -4. У цілому, в Україні буде хмарно з проясненнями, вночі на крайньому сході місцями можливий невеликий дощ.

В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +14 до +16, вночі від 0 до -2.