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    В Україну повертається довгоочікуване тепло

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    Погода на 25 квіітня
    Погода на 25 квіітня

    Сьогодні опадів не обіцяють

    Погода на сьогодні: 25 квітня 2017 року в Україні опадів не очікується, температура вдень від +13 до +19. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на сході України без опадів, температура повітря вдень становитиме від +13 до +15, вночі до -3.

    У центральних регіонах температура вдень очікується від +15 до +17, вночі до -3.

    На півдні України сьогодні також без опадів, вдень очікується від +13 до +17, вночі до -3. У Криму до +17.

    На заході вдень температура складе +15 до +19, вночі до -3.

    На півночі України від +13 до +16, вночі до -4. У цілому, в Україні буде хмарно з проясненнями, вночі на крайньому сході місцями можливий невеликий дощ.

    В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +14 до +16, вночі від 0 до -2.

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