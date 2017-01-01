В Україну приїде відомий кіноактор Чак Норріс

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Чак Норріс

Зірка серіалу «Вокер, техаський рейнджер» збирається влітку у Рівне

Майстер бойових мистецтв, зірка американських бойовиків Чак Норріс цього літа відвідає Україну. У Сполучених Штатах, де він здобув популярність, акторська робота давно відійшла на другий план, зараз Норріса знають передусім як пристрасного християнина.

Чак веде розділ на сайті World Net Daily. Основна тема ресурсу – пропаганда Біблії і християнства в США. Там актор повідомив про те, що приїде в Україну на Міжнародну місіонерську конференцію.

Захід відбудеться 24-25 червня у Рівному на стадіоні «Авангард». Приїзд кінозірки підтвердили організатори у Рівному.

Норріс розповість як познайомився з Богом та як змінилося його життя.

Для української аудиторії Чак Норріс відомий завдяки виконанню головної ролі в серіалі «Вокер, техаський рейнджер», який транслювався у 90-роках.

«Главком» також повідомляв, що наприкінці квітня у Франції поліцейські арештували у кримінального авторитета півтора десятка автомобілів, два з яких були зареєстровані на ім'я популярного кіноактора Алена Делона.

Джерело: 24 канал