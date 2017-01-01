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    В Україну прийшли сильні морози зі снігом

    • Сьогодні, 08:12
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    У Києві вдень від -10 до -12

    Погода на сьогодні: 7 лютого 2017 року в Україні очікується сніг, місцями мінлива хмарність, температура вдень від +7 до -18.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

    Згідно з прогнозом синоптиків, на сході країни місцями очікується сніг, вдень температура повітря становитиме від -14 до -18, вночі стовпчики термометра опустяться до-20.

    У західних регіонах також очікується сніг, в Ужгородській області сніг з дощем, вдень від +1 до -6, вночі -6.

    На півночі України сніг, вдень від 10 до -18, вночі до -20.

    У центральних регіонах без опадів, у Житомирській області-сніг, вдень від -3 до -10, вночі до -13.

    На півдні країни очікується мокрий сніг, вдень від +7 до -5, вночі до -5.

    Сьогодні в Києві очікується сніг, температура вдень від -10 до -12, вночі також від -10 до -12.

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