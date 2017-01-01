В Україну прийшли сильні морози зі снігом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві вдень від -10 до -12

Погода на сьогодні: 7 лютого 2017 року в Україні очікується сніг, місцями мінлива хмарність, температура вдень від +7 до -18.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з прогнозом синоптиків, на сході країни місцями очікується сніг, вдень температура повітря становитиме від -14 до -18, вночі стовпчики термометра опустяться до-20.

У західних регіонах також очікується сніг, в Ужгородській області сніг з дощем, вдень від +1 до -6, вночі -6.

На півночі України сніг, вдень від 10 до -18, вночі до -20.

У центральних регіонах без опадів, у Житомирській області-сніг, вдень від -3 до -10, вночі до -13.

На півдні країни очікується мокрий сніг, вдень від +7 до -5, вночі до -5.

Сьогодні в Києві очікується сніг, температура вдень від -10 до -12, вночі також від -10 до -12.