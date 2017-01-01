В Україну йде похолодання

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Погода на 12 квітня

У Києві вночі - короткочасний дощ, вдень без опадів

У найближчу добу, 12 квітня, під натиском арктичного холоду тепло почне відступати за межі України, погоду більшості областей, крім заходу, буде визначати атмосферний фронт, зміщається в східному напрямку, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях, вдень в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, східних областях очікується короткочасний дощ. На решті території - без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м / с, на сході місцями пориви 15-20 м / с.

Температура вночі 1-6 ° тепла, в західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях на поверхні грунту та місцями в повітрі будуть заморозки 0-5 °; вдень 10-15 ° тепла, в південних областях до 17 °.

У Києві вночі - короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м / с. Температура вночі 1-3 ° тепла, вдень 10-12 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві найвища температура вдень 12 квітня була зафіксована на позначці 23,8 градусів тепла в 2015 році, найнижча вночі на позначці 2,9 градусів морозу в 1928 році.

У четвер, 13 квітня, в південній частині і Дніпропетровській області - без опадів; температура вночі 5-10 °, вдень 14-19 °. На решті території часом дощ; температура вночі 3-8 ° тепла, вдень 10-15 °, в західних і північних областях 7-12 °. Вітер південно-західний, 7-12 м / с, на заході та півночі країни місцями пориви 15-20 м / с.

У Києві вночі без опадів, вдень пройде дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 4-6 ° тепла, вдень 10-12 °.