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    В Україну йде потепління

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    Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

    12 лютого в Києві хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 градусів, вдень -3...-5 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

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    На заході України ясно, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів.

    У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -13...-18 градусів, удень -2...-7 градусів.

    На півночі України ясно, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів.

    У центрі України ясно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів.

    На сході України ясно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-7 градусів.

    На півдні України ясно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-7 градусів.

    У Криму ясно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, вдень 2...-3 градуси.



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