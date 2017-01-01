В Україну йде потепління

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Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

12 лютого в Києві хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 градусів, вдень -3...-5 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України ясно, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів.



У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -13...-18 градусів, удень -2...-7 градусів.



На півночі України ясно, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів.



У центрі України ясно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів.



На сході України ясно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-7 градусів.



На півдні України ясно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-7 градусів.



У Криму ясно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, вдень 2...-3 градуси.







