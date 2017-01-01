В Україну за добу прибуло понад 160 учасників «Євробачення»
- Сьогодні, 11:18
-
Розсилка
Найбільше учасників прикордонники оформили в аеропортах «Бориспіль» та «Київ». Ще одна з команд прибула через автомобільний пункт пропуску «Платонове», що на Одещині
Протягом доби в Україну прибуло більше 160 учасників та членів команд «Євробачення-2017». Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
«Співробітники Державної прикордонної служби проводять системні заходи із зустрічі та оформлення на кордоні учасників пісенного конкурсу «Євробачення-2017», які нині активно прибувають в Україну. Лише протягом доби в Україну прибуло понад 160 учасників та членів команд конкурсу», – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що під час підготовки до проведення в Україні у 2017 році «Євробачення» Держприкордонслужба провела низку заходів, серед яких у взаємодії з ДФС були опрацьовані процедури прикордонного та митного контролю для гостей і учасників пісенного конкурсу. Особлива увага під час прибуття учасників конкурсу також приділяється безпековій складовій та підтриманню правопорядку в пунктах пропуску.
«Наразі пропуск через кордон учасників «Євробачення» прикордонники здійснюють відповідно до вимог чинного законодавства у пріоритетному порядку, за технологічними принципами, що були застосовані під час масштабних міжнародних заходів, таких як Євро-2012», – наголосили в прес-службі.
Крім того зазначається, що в Україну вже прибуло майже 400 учасників та членів команд «Євробачення-2017».
«Найбільше учасників прикордонники оформили в аеропортах «Бориспіль» та «Київ». Ще одна з команд прибула через автомобільний пункт пропуску «Платонове», що на Одещині», – додається в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що до України прибули представники 20 країн – учасниць «Євробачення»
Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.