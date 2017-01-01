В Україну завтра прийде відлига

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Найближчими днями значно потеплішає

У Щедрий вечір і напередодні Старого Нового року, 13 січня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, вдень близько 0 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, вдень подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вітер південно-західний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, удень +3...-4 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, удень +2...-4 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -7...-13 градусів, вдень +1...-6 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі помірний сніг, у Харківській області подекуди невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -6...-13 градусів, удень -1...-6 градусів, у Харківській області -4...-9 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -8...-13 градусів, вдень +1...-4 градуси, в Одеській області 0...+5 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями. Вночі і вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень 0...+5 градусів.