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    В Україну зайде найбільший у світі віртуальний мобільний оператор

    • Сьогодні, 14:29
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    LycaMobile
    LycaMobile

    Минулого тижня в Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відбулася зустріч з представниками LycaMobile

    Найбільший у світі віртуальний оператор мобільного зв'язку (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile готується до входу на український ринок.

    Минулого тижня в Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), відбулася зустріч з представниками цієї компанії, пише liga.net.

    У прес-службі Укртелекому сказали, що компанія розглядає варіант розвитку Тримоба у співпраці з LycaMobile. Однак деталей переговорів на даному етапі не розголошуються

    Глава НКРЗІ Олександр Животовський підтвердив, що зустріч дійсно мала місце.

    LycaMobile (Великобританія, оборот €1,6 млрд в 2015 році) - це повноцінний віртуальний оператор з усіма необхідними IT-системами для надання телеком-послуг. Бізнес таких компаній полягає в тому, що вони орендують у мобільних операторів інфраструктуру і продають на її базі сервіси для кінцевих клієнтів (наприклад, на таких умовах Lyca вже більше п'яти років співпрацює з британською O2). Компанія працює в 22 країнах і обслуговує понад 15 млн абонентів. Нещодавно стало відомо, що LycaMobile подала заявку на телеком-ліцензію в Індії. Lyca Group крім телеком-бізнесу розвиває також такі напрями, як банківський бізнес та туристичні послуги (Lyca Fly).

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