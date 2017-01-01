В Україну зайде найбільший у світі віртуальний мобільний оператор

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LycaMobile

Минулого тижня в Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відбулася зустріч з представниками LycaMobile

Найбільший у світі віртуальний оператор мобільного зв'язку (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile готується до входу на український ринок.

Минулого тижня в Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), відбулася зустріч з представниками цієї компанії, пише liga.net.

У прес-службі Укртелекому сказали, що компанія розглядає варіант розвитку Тримоба у співпраці з LycaMobile. Однак деталей переговорів на даному етапі не розголошуються

Глава НКРЗІ Олександр Животовський підтвердив, що зустріч дійсно мала місце.

LycaMobile (Великобританія, оборот €1,6 млрд в 2015 році) - це повноцінний віртуальний оператор з усіма необхідними IT-системами для надання телеком-послуг. Бізнес таких компаній полягає в тому, що вони орендують у мобільних операторів інфраструктуру і продають на її базі сервіси для кінцевих клієнтів (наприклад, на таких умовах Lyca вже більше п'яти років співпрацює з британською O2). Компанія працює в 22 країнах і обслуговує понад 15 млн абонентів. Нещодавно стало відомо, що LycaMobile подала заявку на телеком-ліцензію в Індії. Lyca Group крім телеком-бізнесу розвиває також такі напрями, як банківський бізнес та туристичні послуги (Lyca Fly).