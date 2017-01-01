В «Укравтодорі» назвали найбільш пошкоджені автошляхи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом 2010–2016 років за прорахунки в організації в роботи було звільнено 13 керівників обласних Служб автомобільних доріг.

Найбільше пошкодженими в Україні є автошляхи в Одеській – в ямках 1,3 млн кв. м, Луганській – 990 тис. кв. м, Дніпропетровській – 964,2 тис. кв. м, Полтавській – 768,1 тис. кв. м областях. Про це зазначив в.о. голови «Укравтодору» Славомір Новак у відповіді на інформаційний запит «Главкома».

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Водночас, за даними «Укравтодору», протягом 2010–2016 років за прорахунки в організації в роботи було звільнено 13 керівників обласних Служб автомобільних доріг. Щодо притягнення посадовців до адміністративної чи кримінальної відповідальності за неякісний стан доріг керівництво «Укравтодору» не надало відповіді.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд забезпечив достатнє фінансування для старту дорожніх робіт вже найближчим часом. Про це він сказав під час засідання уряду. «Я звертаю увагу міністра інфраструктури на необхідність починати роботи по зруйнованих дорогах. У нас 95% доріг зруйновані. І не треба зараз говорити, що грошей на це немає. Гроші є. У нас є вже 14 млрд грн», - сказав Гройсман.