В «Укравтодорі» розповіли, скільки у них на сьогодні є грошей на ремонт доріг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невеликі кошти на ремонт будуть витрачені в рамках окремих інвестпроектів з держбюджету, зокрема, ремонт того мосту в Запоріжжі, ремонт дороги Кобеляки - Решетилівка на Полтавщині, а також ремонт доріг у Львівській області

В разі реструктуризації облігацій Кабміну перед Нацбанком і президент Петро Порошенко, і прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяють надати «Укравтодору» 15 мільярдів гривень. Про це розповів глава компанії «Укравтодор» Славомір Новак в інтерв'ю «РБК-Україна».

«На даний момент ми очікуємо на надходження цих грошей. Але крім цієї суми, ми сьогодні вже можемо використовувати 3,5 мільярда гривень на ремонт з держбюджету, 2,5 мільярда гривень за рахунок кредитів, які були отримані в попередні роки від іноземних банків, але так і не були освоєні», - зазначив він.

Крім того, за словами Новака, вже доступні 2 мільярди гривень за рахунок пролонгації облігацій «Укравтодору» перед державними банками України.

«Таким чином, на сьогодні є 8 мільярдів гривень на ремонт доріг. Плюс до цього, в рамках митного експерименту (Кабмін дозволив облдержадміністраціям в разі перевищення плану митних надходжень спрямовувати на дорожні роботи 50% надпланових митних платежів, - ред.) Ми очікуємо отримати кошти на ремонт доріг. Але ці кошти використовуються не нами, а облдержадміністрацією. Ми тільки погоджуємо списки доріг. Ще не відомо, скільки буде отримано коштів в ході цього експерименту», - сказав він і додав: можливо, це буде сума більше 1,5 мільярдів гривень.

Новак розказав, що також невеликі кошти на ремонт будуть витрачені в рамках окремих інвестпроектів з держбюджету, зокрема, ремонт того мосту в Запоріжжі, ремонт дороги Кобеляки - Решетилівка на Полтавщині, а також ремонт доріг у Львівській області.

«У сукупності ми можемо розраховувати приблизно на 10 мільярдів гривень», - резюмував він.