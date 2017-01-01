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    В «Укренерго» заспокоїли: до 15 березня відключень світла не буде

    • Сьогодні, 17:59
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    Відключення електроенергії
    Відключення електроенергії

    Всеволод Ковальчук гарантував, що до 15-20 березня ніхто не відчує на собі конкретних результатів надзвичайного стану в енергетиці

    Енергосистема України до 15-20 березня зможе стабільно працювати без відключень електроенергії споживачам. Про це заявив т.в.о. ДП «НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук у своєму відеоблозі.

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    «Можемо гарантувати, що при поточному режимі і температурах, які зараз є, до 15-20 березня ніхто не відчує на собі конкретних результатів цього надзвичайного стану», – запевнив він.

     

    Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

    За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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